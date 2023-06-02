根據IDC預估指出，有鑑於宏觀經濟疲軟衝擊消費，加上通貨膨脹嚴峻，預估2023年全球智慧型手機出貨將落在11.7億支，年減少3.2%，此預估的數據相較今年稍早2月預估的下滑1.1%進一步下修，顯示整體市況並未因為疫情解封得到激勵。

儘管IDC進一步下調對2023年智慧型手機出貨的預估，但IDC也認為，全球智慧手機市場將在2024年復甦，並有機會有6%的正增長，只是，IDC也強調，各地區的消費者需求復復甦度仍然都低於預期。

IDC行動設備消費研究總監Nabila Popal表示，若將2022年定位是在庫存過剩的一年，那麼2023年就是謹慎的一年。雖然每家廠商都希望將庫存準備好以迎接即將到來的復甦，但沒有業者願意讓庫存壓力過重，畢竟這意味著承擔庫存積壓的風險。

IDC預測，智慧型手機產業在明年復甦後，2025~2027年出貨量還將持續上漲，到2027年將接近14億支。

不僅如此，IDC副總裁Ryan Reith也談到，新的摺疊螢幕手機將是積極帶動產業向前的一步，但不巧的是，碰上當下為智慧型手機出貨疲軟階段。

近期不僅大陸品牌OPPO和vivo都推出了新的摺疊手機，摩托羅拉最新也發表Razr 40系列。此外，有消息出三星已將今年摺疊手機的銷量目標定在1500萬支、年增率達60%，三星也傳出將在今年7月推出新款摺疊手機。