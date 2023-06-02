凱基優選高股息30(00915)6月配息，預計每受益權單位配發0.32元，依據5月31日的淨值計算，預估年化配息率達7.14%，不管是配息金額或是年化配息率，皆較前次為高。6月16日為除息交易日，6月15日(含)前買進，就可參與00915現金收益分配，7月13日就可領到股息。而大華優利高填息30(00918)也將於6月公布首次配息金額。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示，隨著升息循環步入尾聲，美元走強不易，有利台股資金面。而從企業獲利面來看，預期今年仍會持續下修，但有機會在第三季落底；且受惠於AI伺服器產值提升，明年可望上修。另從評價面觀察，根據Refinitiv資料顯示，不論是本益比或本淨比，台股皆已回到近10年平均值之上，尚在合理區間。

00918的成分股，不僅科技股在前十大成分股占多數，全部30檔成分股中，科技產業的占比將近七成。加上去年掛牌時間恰巧搭上補漲列車，今年以來表現亮眼，漲幅已超過2成。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，科技巨頭在AI領域展開全面競爭下，相關硬體支援需求將同步拉升，預計新產品推出周期將縮短，舉例來說，ChatGPT在半年內已數次更新換代。隨AI應用面擴大，成為新的獲利成長動能，使科技股具備投資吸引力。此外，第三季旺季即將來臨，台股目前產業庫存需求去化接近尾聲，可望有回補庫存需求。再加上蘋果新機亦可望帶動鏡頭、半導體等相關題材持續發酵。