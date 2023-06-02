高盛將MSCI中國指數從原先的目標80點調降至70點，因為經濟復甦非齊頭式，以及美元兌換人民幣的匯價，恐怕比原先預估還要更強勢。因此，高剩下修了獲利預期。MSCI中國指數1日收在58.8點，離新目標價還有19%空間，且最晚在2024年3月以前應可看到。

高盛指出，中國大陸股市具有高風險高報酬特性，雖然充分了解到中國大陸所面臨的周期性與結構性成長，還有流動性挑戰，但很難放棄自己非常有建設性觀點。以上是基於該指數價值、偏空以及少部分持有而做的評估。。

一片哀鴻遍野的陸股以及恆生國企指數，本周都跌入熊市。市場擔心總經數據孱弱、人民幣疲軟、地緣政治還是緊張，以及當局缺乏實質有意義的寬鬆政策。

高盛表示，從MSCI中國指數目前的位置來看，中國大陸今年經濟成長差不多只有5%而已，全球進入溫和衰退的情境中。因去年比較基期較低，故中國大陸今年下半年的獲利成長應該會比較強勁。

獲利佳也有助於讓市場的成長期待安心，並重申復甦已在正軌上，北京政府可以祭出更多貨幣寬鬆政策，例如降低法定存款準備金率等。另外，高盛也強調要留意持有陸股部位多寡的風險。

據悉，從2020年峰期以來，美國投資者已淨賣超約400億美元的ADR，但淨買超1300億美元左右的H股。高盛認為，若市場對中國大陸資產的信心尚未完全恢復時，更多的賣壓或許還會在未來看見。