狂爆性騷吃案！賴清德震怒喊開除 民進黨鞠躬道歉：感到不捨 @ChinaTimes ​

民進黨性騷吃案事件延燒，民進黨昨天針對開出第一槍的「輝哥案」受害者互動，提到彼此有了信任，不過為何當事人還是選擇發臉書爆料？民進黨祕書長許立明今表示，「關心跟說明不是為了壓住他不要發聲」。

由於昨天民進黨回應處理「輝哥案」時表示，已與當事人接觸、溝通，且也有彼此信任。受害者在回應臉書上提到，「新的性平部主任很重視這件事，沒有吃掉」；但是外界質疑，是否民進黨二度吃案？或是處理當事人不滿意才會選擇爆料？

許立明說，其實每個被害人在過程中都非常煎熬，事實上透過信任的人，對當事人的關心，提供一切必要的協助，「但這樣的關心跟說明不是為了壓住他不要發聲」，「把這件事情公布出來，這部分我們是歡迎的」。

許立明說，因為只有把很多事情勇敢攤在陽光下，才能讓陽光照進很多黑暗的角落。

由於許多性騷擾案件舉證困難？許立明表示，不論隱匿、包庇、查證屬實，民進黨一定最嚴厲處分。

他說，很多受害人擔心沒有證據，但很多性騷擾事件都是發生在閉門場合，只有加害人與受害人，除了錄音蒐證外，就算沒有直接證據，調查委員會在處理這種事情有調查準則，有時候是可以不用證據就直接認定成立。如果擔心事過境遷，無法取得證據但還是希望說出受害經驗，一般性騷擾的行政調查，所要求的證據，不像法律那麼嚴格要求，即使沒有錄影跟人證，申訴也是有可能成立。調查主要是站在被害人的立場。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。