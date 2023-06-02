金鐘迷你劇視后林辰唏今（2）日和湯志偉、徐巧芯、凱爾進行舞台劇《丞相，起風了》彩排記者會，近日民進黨女黨工遭性騷擾被吃案燒得沸沸揚揚，林辰唏透露曾在劇組遇到讓她很不舒服的對手演員，她表示演床戲、吻戲都會先和對手演員講好，哪裡能碰哪裡不能碰，清楚講出界線，但她遇到的男演員完全沒再聽她講，讓她在合作過程很不舒服，「是那種可惡，我想揍他2拳的感覺。」

林辰唏（右）戲裡誘惑凱爾。（羅永銘攝）

她說當下有跟導演反映，導演也有跟男演員溝通等下拍攝那些動作不用做，但男演員依舊故我、不受控，讓林辰唏痛批：「他人格有問題。」林辰唏透露該名男演員還在圈內，大家都認識？「怎麼可能不認識。」這件事情過後林辰唏就沒在遇到對方，「我的磁場讓他不會再來。」

林辰唏認為演員有吻戲或親密戲時很難界定，對方是不是借劇情、角色之便讓對手不舒服，「但不管是你即性還是劇本原本設定，重點是那個人帶著什麼起心動念做這件事。」她說美國業界有「親密指導」的專業人員，這對拍攝上的效果、或是演員保護都很好。

凱爾（左起）、林辰唏、湯志偉、林斌合作舞台劇。（羅永銘攝）

《丞相，起風了》劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變。劇中金鐘視帝 湯志偉飾演的富二代，成立一家網軍公司，由擔綱男女主角的凱爾與林辰唏，來帶領一群普攏共員工，透過網路風向的操作，來解決一件件無法用正常管道解決的事件。編導 謝念祖分享，這是一齣屬於現代人的戲劇，「除了貼近大家的生活日常，我們會在劇中加入許多時事，包含詐騙集團imB、咖啡廳公審一星評論女客人、超商浩克…等。」而近期火熱的「職場性騷擾」議題，編導表示也會想辦法放進橋段內。

◎演出場次：

◆臺北國家歌劇院

6／3（六）14：30、19：30；6／4（日）14：30

◆高雄衛武營國家歌劇院

8／12（六）14：30

◆新竹縣政府文化局演藝廳

8／20（日）14：30

◆臺中市中山堂

9／9（六）19：30；9／10（日）14：30

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