民進黨爆性騷吃案事件，與導演「輝哥」曾相熟的微縮模型藝術家鄭鴻展也發聲，爆其黑歷史曾一句話令自己被羞辱；而已請辭的民進黨副秘書長，曾任國立故宮博物院青年事務暨行銷專案辦公室主任，也被前故宮人指稱，該職務實為民進黨硬塞的人事任用。

鄭鴻展任勇奪日本微縮大賽雙料冠軍，是中、日微縮模型領域的知名人物，曾與日本微縮情景王山田卓司在台共同舉辦特展，也曾與經濟部合作拍攝「夏月94要節能」廣告，以「微小的力量，也能改變世界」提醒大家汰換老舊家電。鄭鴻展自復興美工畢業，開過設計公司，而涉性騷案的導演「輝哥」正是他復興美工的學弟。

鄭鴻展在臉書發文回憶一段往事，表示他稱為「小薛」的「輝哥」，15歲時為要考復興美工透過友人認識，自己還教他畫素描、水彩，後來也曾介紹客戶讓他有拍片的機會，多年後一次飯局，「小薛儼然變成了我的學長，教訓了我起來，大談他的工作哲理」

鄭鴻展指出，當時「小薛」說了「我一輩子都不會忘記」的話：「鴻展，要比誰賺的錢多，你不會比我多啦」鄭鴻展感慨自己根本沒比過這個「不用什麼知恩圖報沒關係，小薛的那句話羞辱、傷痛了我，我黯然的流下了眼淚。」對這段往事，鄭鴻展決定放下，但他也語重心長：「我們都老了，都應知檢點，今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字：切莫得意忘形」。

因性騷吃案已請辭獲准的民進黨副秘書展許嘉恬，曾於林正儀任故宮院長時期，為推動故宮年輕化而成立的青年事務暨行銷專案辦公室，擔任主任一職，故宮當時為年輕化曾舉辦實境遊戲、密室逃脫、嘻哈走秀等，評價兩極。據已離職的故宮人指出，實則當時此職務是被民進黨硬塞進來，隨著林正儀下台也就消失。不過也有退休故宮人表示許嘉恬「人不錯」，對於發生此事感到驚訝意外。

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