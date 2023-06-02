迎著朝陽曙光，享受輕風徐來的暢快感，汐止區公所邀請大家10日清晨作伙走，一起看河、看山、看表演，享受一個愉快的假期；汐止區公所表示，為了鼓勵大家踴躍參加，主辦單位當天將送出1200個精美限量背包，數量有限、要拿要快。

基隆河有如一條藍色彩帶，劃過汐止青山大地，在新北市政府及汐止區公所最近幾年的細心經營下，基隆河畔青草青，步道綿延、公園處處，早已成為汐止人散步、慢跑、騎車的好所在。

為此汐止區公所將舉辦「2023汐止區水返腳歡樂逗陣健行」活動，10日早上8時20分準時開走，讓民眾一邊健走，一邊欣賞沿途美麗的基隆河風光。

本次活動的起點危為汐止星際遊戲場，一路沿基隆河往下游的台北市內湖方向健行，全程約3.7公里，可在1小時內走完，民眾沿途可飽覽基隆河水天一色的好風光，以及沿岸櫛比麟次的摩天大樓，而終點站是位於樟樹灣的原住民公園。

主辦單位還在起點及終點安排餘興節目，演出薩克斯風、帶動跳、健康操、原住民歌舞等，受邀單位包括：汐止藝文交流中心、魅力舞團、舞魅中東肚皮舞、汐止休閒運動推廣協會、汐止部落文化健康站、厚德韻律舞班、汐止區青山國中小弦樂團等。

活動當天將免費送出1200個精美限量背包，請參加的民眾別忘了在走過星光橋後索取兌換券，中途再於新江北橋下蓋章，最後在終點站原住民公園領取。