針對美台在華盛頓簽署21世紀貿易倡議第一階段協議，中國外交部表示，強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。

中國外交部發言人毛寧指出，「中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。」美官方執意與台灣民進黨當局推進所謂21世紀貿易倡議的談判，執意簽署有關協定，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方作出的僅與台保持非官方關係的承諾。中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧強調，所謂「倡議」不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪，敲骨吸髓的指揮棒，是台灣民進黨當局為謀獨私利不惜出賣台灣同胞和企業切身利益害台賣台的投名狀，是美國虛化掏空一個中國原則的最新例證。

毛寧進一步表示，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂倡議和協議，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。