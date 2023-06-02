民進黨性騷擾事件連環爆，今再爆前黨工控訴被性騷，還被職場霸凌。國民黨立委游毓蘭今(2)日在臉書直指民進黨管不了的危「雞」，成為全國女性聞之色變的危機，並細數近年民進黨高官們的性平事件，更以「持續更新中」諷刺民進黨。

民進黨性騷擾事件今再爆第二彈，前女性黨工控訴遭同仁摟腰、親臉頰，時任青年部主管甚至要求被害者為此道歉。對此，游毓蘭在臉書直言，性騷擾事件頻傳，民進黨處理方式卻是選擇吃案，打算大事化小、小事化無，用話術晃點被害者，且並非選擇保護被害者而是向加害者宣戰，游毓蘭痛斥，頻喊捍衛女權的民進黨，竟是用這樣的方式護航加害者，噤聲被害者。

游毓蘭強調，民進黨性騷擾事件早已不只二彈，並列舉近年與民進黨有關的性平事件。游毓蘭直言，民進黨在大選總喊出性騷零容忍，實質卻大玩女權自助餐，更有許多自稱「女權」的民進黨立委，漠視黨內性騷擾事件，她盤點出過去民進黨重大性平事件的主角們，目的就是要警惕民進黨高官們，勿將腳踩在女性身上大談女權至上，未來她也會不分顏色，持續為女權發聲。

游毓蘭細數性平事件如下：

●前原能會主委謝曉星：

一人有四位秘書，遭爆挑秘書就像選妃，甚至要求四位秘書陪吃午餐，不時向女下屬言語騷擾。

●長期與民進黨部合作的導演「輝哥」：

「輝哥」被民進黨女性前黨工踢爆在車上時性騷擾，民進黨時任婦女部主任並未幫忙，甚至反問「妳怎麼不跳車」，並且與當時督導婦女部的副秘書長林飛帆一同吃案。

●丁允恭：

擔任高雄市政府新聞局長期間，被控在辦公室權勢性侵女記者，遭懲戒法院二審認定丁允恭違反「公務員服務法」第5條規定，且上傳親密合照行為已構成性騷擾，在去年廢棄一審判決，改判丁撤職，並停止任用3年。

●林秉樞：

對前女友立法委員高嘉瑜施以重拳毆打、鎖喉、拖行等暴力行為，並陸續傳出其偷拍親密影片及在PTT上戴輿論風向等惡行，是一個恐嚇、毆打女友的「慣犯」。

●衛生福利部政務次長王必勝：

於2021年遭爆對婚姻不忠，雖已婚育有二女，卻與小他15歲的林姓護理師外遇多年，事後回應推拖閃爍，數日後才坦言，確實與林女有過長時間不適當也不應該之關係。

●前行政院發言人陳宗彥：

剛當上行政院發言人，就被爆出在台南市政府任職期間，接受業者邀請喝花酒、甚至是接受性招待，還帶著小姐出場「喝咖啡」，且喝花酒的一切費用被王姓酒店業者以「陳董」的名義記在帳上，成為史上最短命的行政院發言人。

●陳為廷:

曾為太陽花學運領袖之一、曾宣布代表民進黨參選苗栗第二選區立委補選的陳為廷，曾在公車上對女子襲胸，以及夜店有許多不當舉動，事後對於曾傷害過數位女性而道歉。

●前台南市府副發言人易俊宏：

被人本、台少盟爆出長年利用兒少公約講師等身分，對兒少「權勢性騷」，七年來已至少累計七案、八人恐受害，甚至不排除仍有其他潛在受害者。

●與民進黨合作參選2024永和區立委選舉的時事評論員李正皓:

於2017年被爆偷拍性愛影片，目前用105年判決書認為自己清白，卻絕口不提106年女方承認有被偷拍但選擇不告的那一份起訴書。

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