性騷案民進黨設專屬申訴信箱 楊懿珊向受害者們喊話 若民進黨欠妳一個一個公道 請再給我們一次機會，得到妳應得的補償。曾薏蘋攝

民進黨爆發性騷擾吃案事件越演越烈，民進黨繼昨天，今天再度為此召開記者會，並公佈性平部主任李晏榕專屬信箱（[email protected]），只要有類似事件都可以向性平部申訴。申訴內容只有李晏榕看得到；副祕書長楊懿珊更向受害者們喊話，「如果民進黨欠妳一個道歉，一個公道，請再給我們一次機會，得到妳應得的補償」。

民進黨今針對前青年部黨工指控前主任蔡沐霖包庇同仁性騷擾的性平事件，民進黨秘書長許立明偕同副祕書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會。

許立明指出，性平部已聯繫被害人信任的友人與被害人表達關心，轉達本黨性騷擾申訴流程的相關資訊，並會依據被害人的意願提供心理諮商及法律方面的協助。

對於被害者人部分，許立明表示，只要有任何相關事件，都可以直接與秘書長及性平部主任李晏榕聯繫。黨中央會窮盡一切力氣，幫助被害人討回公道，走出陰影。

至於加害人，許立明表示，相關人員雖然已經離開黨部，但黨中央將立即祭出黨紀處分、移送法辦！在尊重被害人意願及保護隱私與權益的前提下，進行全面徹查，做出最嚴厲黨紀處分，涉及刑事部分，會主動移送檢調機關法辦，以還被害人最基本的公平與正義。至於近日媒體影射黨務主管涉入性騷擾案件。許立明表示，「會立即做最嚴厲處理，會請他離開，接受調查」。

許立明重申，性別平權是民進黨跟台灣人民共同追求的目標，這個目標的理念和理想，在這條道路上面，一定會用最誠懇最負責任的態度來面對社會大眾和所有在這過程裡面受到侵害的人。

李晏榕說，性平部已經開了一個主任專屬信箱，只要有類似事件都可以向性平部申訴。楊懿珊則是指出，對黨這幾天發生的事情感到悲傷悲痛也很羞愧，如果有人覺得難受，不要躲在角落。「如果民進黨欠妳一個道歉，一個公道，請再給我們一次機會，得到妳應得的補償」。