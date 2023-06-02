5億高中生之死再爆新事證，律師表示，發現遺體右手有「4針孔」疑遭下毒，已向檢察官遞狀聲請調查新證據。（陳淑芬攝）

5億高中生之死再爆新事證，律師表示，發現遺體右手有「4針孔」疑遭下毒，已向檢察官遞狀聲請調查新證據。（陳淑芬攝）

台中5億賴姓高中生與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，家屬控告夏家父子謀財害命，法醫高大成協助家屬驗屍及勘驗現場，發現遺體外觀大致完整，質疑恐「遭下毒從低樓層丟下」，今天又爆出，外傳遺體右手發現4處不明針孔，賴母委任律師未正面證實，僅表示下午再向檢察官遞狀聲請8項調查新證據。

擁逾5億房產的賴男，今年5月4日上午與長期協助處理夏家房產的代書之子夏男登記結婚， 兩人10時許一起到夏家位於旱溪西路大樓10樓的房子，賴在11時墜樓身亡，賴母控告夏家父子謀財害命，堅稱兒子並非同性戀者，與夏男僅有2面之緣，為何兩人登記結婚後2小時就墜樓身亡，全案疑點重重，除控告夏男殺人外，並委託高大成驗屍及勘驗現場。

高大成提出質疑表示，從高樓墜樓，常見頭骨破裂及嚴重骨折，但此案遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折；且自10樓墜樓，落點並不合理。

高大成懷疑恐遭下毒後加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」，他建議，追查夏及賴是否去過其他樓層，檢驗賴身上是否有藥物反應、手部骨折是生前或死後所致、顱內出血狀況；並進一步釐清遭特殊毒物「下藥」，特殊麻醉劑、葡萄催芽劑等毒物，吃下肚快速致命，但會分解成為水化物或酒精，須查驗查體內的氯及酒精濃度是否合理。

情撲朔迷離今天再傳有新事證，據了解，賴男墜樓後，經救護車送醫，醫護人員在他左手施打針劑搶救，但相關人士發現，骨折的右手有可疑4處針孔。

賴母委任律師許哲維今天回應表示，他並不知針孔一事，今天再向檢察官遞狀聲請8項調查新證據。