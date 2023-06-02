民進黨內性騷擾事件連環爆，繼昨（1）日爆發性騷吃案疑雲後，2日又有黨內女性前黨工控訴自己被當時同部門的陳姓男同事性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，卻還霸凌該女性前黨工，並要求她向加害者道歉。對此民進黨台北市議員吳沛憶表示，這是非常嚴重的錯誤，黨中央接下來會調查，一定要嚴懲且絕對要加害者付出代價。

吳沛憶今日接受媒體訪問時，表示她看見貼文時非常難過，「同為女性，在職場或求學階段或多或少都有遭遇過類似的處境，非常能夠感同身受。」吳沛憶說，當你不舒服或感到受害時，甚至不知道可不可以說出來、說出來要多麼大的勇氣。「說出來之後，遭受到的是沒有好好對待的處置，對當事人來說這是非常大的痛苦。」

吳沛憶強調，黨中央絕對要徹底調查、追究，對於所有可能或曾經有不舒服感受的受害者，不管有沒有要選舉，或遇到選舉擔心被見縫插針等，都應該要鼓勵她們說出來，不管是什麼樣的人，有犯錯就絕對要付出代價，這是民進黨非常清楚的價值。

吳沛憶也批評蔡沐霖「絕對是犯錯，而且是非常嚴重的錯誤」，他在面對受害者應該要協助幫忙，尤其身為主管有權勢地位，所作所為都會對受害者造成二次傷害，黨中央接下來會調查，只要是事實，一定要嚴懲，絕對要付出代價。

針對外界爆料，涉嫌性騷擾女黨工的導演「輝哥」，過去曾經力挺且還捐贈政治獻金一事，吳沛憶則解釋，對方曾在2018年小額捐款1萬元過，不過性騷擾發生在2022年，當時沒辦法意識到4年之後的事，但態度都一樣，對於性騷擾絕對零容忍，要用最高標準檢視，所以事發之後，雖然知道是認識的，但第一時間仍舊要求黨中央清楚調查。

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