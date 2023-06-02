日籍球星大谷翔平明（3日）迎來本季第12場先發登板，對手將會是美聯西區勁敵太空人，將再度強碰對方王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），大谷翔平除了爭取個人本季第6勝外，也避免讓天使陷入2連敗的窘境。

距前頭的太空人只有3場勝差，對於排名美聯西區第3的天使來說，本次系列賽是縮小雙方差距的最好時機，太空人則是率先對先發輪值做出變陣，瓦德茲（Framber Valdez）原定將在今天（2日）登板，改由布蘭科（Ronel Blanco）頂替先發後也有好結果，繳出5.1局失2分的表現，布蘭科拿下職業生涯首勝。

明天也會是大谷翔平本季第2次以投手身分對戰太空人，上回交手是5月10日客場出賽，大谷主投7局飆出7次三振失3分，遭到馬多納多（Martin Maldonado）轟出致勝兩分砲，最終吞下本季首敗，而當時太空人先發投手就是瓦德茲，他以8局12K掉1分力壓大谷翔平，帶領太空人以3比1打敗天使。

大谷翔平在登板前夕，擔任天使打線先發3棒DH，5打數敲出1支短程安打，被三振2次，打擊率小幅跌至2成67，天使最終以2比5不敵太空人，雙方勝差來到4場差距。