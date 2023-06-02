屏東32歲返鄉青年葉語蓁（右）在好友洪筠涵（左）的幫忙、以及先生楊建緯的支持下，回到新埤鄉打造獨立書店「小沐屋」。（謝佳潾攝）

顛覆大家想像，以農為主的屏東新埤鄉出現獨立書店「小沐屋」，坐落巷弄間民宅，看似不起眼卻又很特別，這是32歲返鄉青年葉語蓁為自己與家鄉築的夢，從小在書中認識世界的她，房間有一大片書牆，而今書牆變書店，她也回頭探索地方的可能性。

葉語蓁是土生土長新埤人，從小因父母親工作忙，使得活動範圍幾乎只在鄰近鄉鎮，她深深體會到鄉下小孩要認識這個世界實在有難度，所幸她愛好閱讀，房內的一大片書牆打破了她與世界的隔閡，也滿足了她滿滿的求知慾。

屏東32歲返鄉青年葉語蓁（右）在好友洪筠涵（左）的幫忙、以及先生楊建緯的支持下，回到新埤鄉打造獨立書店「小沐屋」。（謝佳潾攝）

也許是個性使然，葉語蓁不僅對世界充滿好奇、對未知的事情更是感到興奮，因此原本決定讀生物科技的她，在八八風災接觸到小林村民後，因感觸太深而選擇讀東吳大學社工系，但畢業後從事相關工作不到1年，就轉到台東經營背包客棧達5年之久，直到去年返鄉開書店。

屏東32歲返鄉青年葉語蓁在好友洪筠涵的幫忙、以及先生楊建緯的支持下，回到新埤鄉打造獨立書店「小沐屋」。（謝佳潾攝）

談到人生軌跡，葉語蓁說，她做事情很少有規畫，不管是當社工還是開背包客棧，「一切都是剛剛好」，唯獨返鄉開書店這件事，她規畫了許久，這是某次在離家的火車上突然有的想法，然後就一直記在心上。

葉語蓁坦言，要在典型農村開書店非常不易，連去辦營業登記也會被辦理人員勸退，其實她當然知道在一個人口老化嚴重、甚至被外界戲謔「豬比人多」的偏鄉開書店，一定不會被看好，但她就是想試試看，不試怎麼知道新埤到底需不需要書店？

為此，她找好友洪筠涵幫忙、並在先生楊建緯的支持下，返鄉打造出「小沐屋」。她說，她的獨立書店不只是書店，就如同她在台東經營的背包客棧不是單純的旅店，因為它同時也是社區小農與消費者的交易處，這在疫情期間發揮很大的作用，所以她也希望書店能做出不一樣的事。

她說，她很喜歡融入地方與社區，甚至願意以自己的店為平台，為地方做點什麼事，她在異鄉如此、回到故鄉更要如此，因此在返鄉後有陸續拜訪地方人士，她將一邊做一邊計畫之後可能發展的方向。

「鄉親有把這間店放在心上！」話鋒一轉，她感性道，原以為要等到6月才會有客人上門，沒想到4月試營運首日即開市，原來都是街坊鄰居幫她口耳相傳做宣傳，甚至有些沒來過的鄉親也會跟親友推薦，在這以網路打卡行銷的年代，有人願意用口說分享，實在很感動。