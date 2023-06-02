接近中午用餐時間，飢腸轆轆的民眾魚貫走進店裡，菜餚把手上餐盤堆得滿滿一盤，掏出百元鈔票、選定位置，埋頭品嘗這眼前美味；而這純素食的好味道，內藏慈母對已逝愛子的思念，知道背後故事的客人無不為之動容。

為弱勢提供免費便當20年的屏東市愛心阿嬤林英美，去年遭逢丈夫及兒子相繼離世，想到孩子平時愛吃素食，重拾心情後便在市區開了間素食自助餐店，以每人100元吃到飽方式經營，長期茹素的消費者直言，以現今菜價及原物料皆漲的年代，價格真的非常佛心。

「這是她想念孩子的一種方式」，林英美說，兒子平時常吃素食，同時也會向她闡述吃素好處，去年他離世後，止不住的思念總湧現心頭，突然想到，可以透過他的喜好，來經營一間自助餐店，分享吃素好處，也把兒子精神留在世上。

長期茹素的消費者說，一般人可能無法想像，全素餐點有時候比葷食還貴，一般吃到飽餐廳動輒5、600元，以正常食量及菜價居高不下來算，隨便夾都超過100元，加上店租與其他開銷，很難想像如何營利？

林英美說，就是一方面做善事、一方面以自己的方式紀念兒子，隨即嘆了口氣說，行善就像一條無法回頭的路，頭洗一半、還是得繼續走下去。

談起20年前，丈夫因陸續發現胰臟癌、肝癌、大腸癌、腦瘤，一整年均在開刀，當時家人身心俱疲，於是發願行善，開始為屏東市街友及弱勢家庭免費供餐，說也奇怪，先生日後竟奇蹟式痊癒，也讓她一直風雨無阻，讓愛持續散播。

20年來，從原本的10多人領餐，到現在每日有近百人規模，1天就要準備200多個便當，總是維持3菜、1肉，若遇獨居或行動不便者，還主動提供送餐服務，另也為20多名弱勢孩子進行課輔。她為此賣掉房子、到處募款借貸，有人罵她瘋子，她也不以為意，淡定笑說，這是自己的承諾，就必須做下去。