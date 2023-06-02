此次股東會亦通過授權董事會於一年內以私募方式尋求與國內外廠商技術合作或策略聯盟、引進價值投資人。今日股東會後隨即召開董事會，公司為長遠發展，通過發行員工認股權憑證50萬股以留用人材；同時亦通過辦理現金增資800萬股，預計募集2.56億元，以償還借款及充實營運資金。

華鎂鑫於2023年5月正式獲OTC核准變更產業類別為「環保綠能」業，自今年7月3日起實施。公司確定轉型發展再生能源事業，並已多方面布局開拓電廠專案，包含漁電共生太陽能案廠、農電共生案廠、儲能案場，以及綠電銷售等，電廠資產管理規模已超過123MW，未來各項成果亦將陸續展現。今年前四月累積營收3.05仟萬元，年增率28.65%。

華美鑫表示，目前主要建置電廠共有：台南七股漁電、屏東漁電及桃園儲能三大案場，漁電案場預計可於明年掛錶併聯，桃園儲能案場則預計於今年中於AFC電力交易平台上線。