黃牛條款正式上路，聯合查緝、檢舉專區也同步進行。（文化部提供）

各界討論、關注已久的《文化創意產業發展法》修正條文5月31日經總統公布，今（2）日生效，其中最受各界矚目的「黃牛條款」也在即刻起正式上路。文化部表示，已為建立中央與地方主管及警察機關綿密聯繫管道，共同查緝黃牛，此外檢舉專區今日也同步上線。

文化部表示，依據新修正《文化創意產業發展法》，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，包含以物換票、綁物出售等，只要有「獲利」的都被定義為黃牛，將依票券張數處以票面金額10倍至50倍罰鍰；涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

文化部指出，打擊黃牛會由各部會共同合作，文化部與內政部警政署、刑事局、偵九大隊，以及地方主管機關、警察局等，除組成「聯合打牛小組」，對於已出現各種變形的售票行為，文化部及地方主管機關也積極監控，並請警察單位協助；配合新法上路，文化部同步開通檢舉專區（noscalper.moc.gov.tw），邀請全民共同擊退黃牛。

此外，文化部也積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請台北市及高雄市政府，就國內流行音樂展演活動5大場館，如台北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館、台北流行音樂中心及高雄流行音樂中心等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。

文化部強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。