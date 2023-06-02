蘇丹首都喀土穆（Khartoum）一座市場遭到砲擊和空襲，造成18名平民罹難；美國今天宣布對破壞美國與沙烏地阿拉伯斡旋停火努力的蘇丹交戰雙方高層祭出制裁。

法新社報導，近7週以來，喀土穆和蘇丹其他地區一直深陷軍方與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）之間的致命戰鬥中，華府認為交戰雙方都違反停火協議，引發「駭人聽聞」的流血事件。

數日前，雙方才剛同意延長旨在允許運送基本援助物資的停火協議，但今天仍持續交戰；有目擊者通報，喀土穆北部出現「激烈砲火」。

軍方昨天退出在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）進行的停火談判後，就指控「快速支援部隊」違反停火協議，並轟炸「快速支援部隊」位於喀土穆的基地。

人權律師委員會表示，軍方在喀土穆南部一座市場發動砲擊和空襲，造成「18名平民遇害，106人受傷」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透過聲明說：「我們正貫徹行動，對那些犯下暴行的人實施經濟制裁和簽證限制。」

美國財政部表示，這次制裁鎖定4間企業，其中2間與軍方有關。另外兩間與「快速支援部隊」有關的企業中，有一間涉及蘇丹金礦業。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（Armed Conflict Location and Event Data Project）統計，自4月15日爆發戰鬥以來，已有超過1800人罹難。

聯合國指出，蘇丹境內已有120萬人流離失所，還有超過42萬5000人逃往國外。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）