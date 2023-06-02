民進黨性騷事件連環爆，國民黨團今召開記者會，質疑民進黨黨主席、副總統賴清德，嘴巴說要「疼惜年輕人」，卻連一個年輕黨工都保護不了，卻放縱下屬吃案、掩蓋、卸責，冷漠以對，這樣的態度，這樣的黨格，你還要選總統？還能當總統？還能夠保護國家？

書記長謝衣鳯表示，現在民進黨對於性騷擾者，有沒有要求負起法律責任？要求賴清德告訴國人，性騷案被吃案，你到底知道多少？為什麼第一時間不能處理？還是不好處理？是不是承包廠商長期就是民進黨利益共生關係？為什麼賴清德主席沒辦法疼惜年輕人？連一個年輕女黨工都保護不了，你還想做什麼總統？

國民黨立委王鴻薇表示，針對民進黨前黨工被性騷擾事件的揭發，雖然民進黨做了危機處理，將時任婦女副主任許嘉恬撤職，也召開記者會或透過總統府發言人說了一些話，但賴清德昨天上午第一時間面對媒體發問，直接轉頭就走，下午才再記者會上說「不會轉身離開」，民進黨現在進行的危機處理，是真心要幫被害人討公道嗎？蔡英文也別忘了，事發當時蔡是黨主席，現在僅說些不關痛癢的話，就能撇清責任？

王鴻薇指出，時任民進黨副秘書長林飛帆坦承知道性騷案但未處理，原因是「被害人沒有要申訴」，明顯將責任甩鍋給被害者，但真相真是如此？根據勞動部制定的「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」第6條規定，「性騷擾之申訴得以言詞或書面提出。以言詞為申訴者，受理之人員或單位應作成紀錄，經向申訴人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。」換句話說，被害人申訴並不限於提出書面，言詞申訴就已經成立。

王鴻薇表示，被害人在臉書中陳述遭性騷和上直屬長官反映過程，許嘉恬已經知道此案，也上報給林飛帆，但最後竟然完全沒有啟動調查，這就是「吃案」，雖然現在許嘉恬因為吃案被撤職調查，負責業務督導，也知情的林飛帆呢？是不是也是「吃案」？林飛帆也應該被調查。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。