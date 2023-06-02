【全程字幕】民眾黨被爆女幕僚遭性騷！ 柯文哲「一句話」回擊綠側翼 @ChinaTimes ​

民進黨性騷案件連環爆，民眾黨也被揪出過去性騷事件，民眾黨主席柯文哲今天下午表示，要相信制度不要相信個人，怎麼設計預防發生，如果發生要怎麼善後，每次都拿個案出來處理，甚至已經變成政治互相攻擊的武器，他覺得不需要，也不太贊成。

要相信制度不要相信個人，遇到問題要思考制度上怎麼去做，他也不會去批評民進黨又怎麼怎樣，今天案子比較奇怪是為什麼拖9個月，民眾黨曾經有發生過這種爭執，第一時間就處理，當事人（指疑遭性騷民眾黨前黨工）昨天晚上已經有寫臉書，她說假帳號網軍們不要煽風點火。

柯文哲指出，問題要去處理，原則上是處理制度不是個人，希望不要發生、避免它發生，或是一旦發生要怎麼處理，這比較重要，他現在很怕，現在選舉愈來愈近，各式各樣奇奇怪怪的東西愈來愈多。

對於外界質疑當時台北市議員黃靜瑩性騷案輕輕放下，柯文哲指出，後來當事人也離職，再講一遍，要相信制度不要相信個人，怎麼設計預防發生，如果發生要怎麼善後，每次都拿個案出來處理，甚至已經變成政治互相攻擊的武器，他覺得不需要，也不太贊成。

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