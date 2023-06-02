苗栗縣長鍾東錦2日下午在文觀局中正堂表揚縣內各校優秀運動選手，以時下最夯的拍照手勢與選手們合影。（謝明俊攝）

苗栗縣政府落實體育紮根，推動全民運動風氣，為鼓勵代表苗栗縣參加全國性各項競賽的各級學校選手及教練，2日下午由縣長鍾東錦親自頒獎勉勵獲獎人員及學校，感謝為苗栗爭光，鍾東錦並希望選手們課業體能並進，未來代表國家在國際賽事上發光發亮，他已向縣內企業募集2千多萬元基金，未來將鼓勵優秀選手留在縣內學校繼續就讀。

苗栗縣長鍾東錦2日下午在文觀局中正堂表揚縣內各校優秀運動選手，表示已募集2千多萬基金鼓勵選手們留縣繼續努力。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日下午在文觀局中正堂表揚頭份市興華高中直排輪選手。（謝明俊攝）

2日接受縣長表揚全國比賽得獎項目包括角力、柔道、排球、足球、田徑、樂樂棒球、籃球、壘球、木球等27項目，共獲得48面金牌、48面銀牌、31面銅牌，計有333位選手。其中，苑裡高中選手陳筱臻與陳恩汝，參加2023年全國柔道菁英排名賽中表現優異，拿下青年女子第五級冠軍與青少年女子第五級亞軍，並入選國手；另苑裡高中選手劉承翰，參加2023年角力國家代表隊選拔賽U17男子自由式第五級，勇奪金牌也入選國手。

同時，錦水育英足球聯隊參加2023全國協會盃FUTSAL足球錦標賽U13男子組，選手們在落後5球的壓力下，下半場急起直追扳平比數，最後1分鐘踢進絕殺球，逆轉戰局成功帶走季軍獎盃。

苗栗縣長鍾東錦2日下午在文觀局中正堂表揚苑裡鎮致民國中選手。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦2日下午在文觀局中正堂表揚成績優秀學生。（謝明俊攝）

2022學年度第14屆國中小學普及化運動國小樂樂棒球全國決賽，田美蓬萊國小聯隊6年級組在競賽的最後敲出一支全壘打，展現出非凡的潛力，獲得全國第3名的成績，在小學的旅程中畫下完美的句點。另大同國小在2023全國籃球錦標賽5男甲組勇奪雙料冠軍，而其他項目部分，包括溜冰、排球、田徑等，成績也是相當優異，拿下多面金牌。

苗栗縣政府致力落實體育紮根計畫，積極培訓各項體育團隊，通過「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，持續補助優秀選手及團隊培訓經費，以求強化苗栗縣運動三級制發展，鍾東錦更全力向縣內各企業募款，已募得2千多萬元基金，未來將提供給留在縣內學校繼續就讀的優秀選手們，每人每個月3至5千元補助金。