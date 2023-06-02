看到股神巴菲特賣光台積電ADR，就反手作空的投資人，今年會輸很慘。

輝達（NVIDIA）掀起人工智慧AI狂潮，激勵今年股價暴漲逾160%，一度衝破400美元創下歷史新高，但看衰美國半導體類股的空軍遭到瘋狂軋空，今年帳上慘虧高達183億美元（約台幣5600億元），其中光是一檔輝達就損失86億美元（約台幣2640億元），而作空台積電ADR也失血6.9億美元（約台幣211億元）。

路透、Business Insider報導，今年狂押AI晶片股票的投資人賺到流油，相反地，大舉作空的投資人則輸到脫褲。

據金融數據機構S3 Partners統計數據顯示，美國半導體股空頭部位達505億美元（約台幣1.55兆元），平均虧損36.3%。押空半導體股票，每投入1美元就有92%處於賠錢狀態。

過去30個交易日，輝達空單回補增幅最大，但空頭並不死心，轉而加碼超微空單其增加幅度居冠。

S3數據披露，今年以來，5檔AI晶片相關股票已讓空軍帳上損失超過130億美元，除了領頭羊輝達之外、台積電ADR也入例；值得留意的是，美滿科技（Marvell Technology）、博通（Broadcom）和晶片設計商安霸（Ambarella）可能迎來空單回補潮，出現股價續漲的軋空行情。

今年打爆空軍的5檔晶片股，股價漲幅和空頭帳上虧損如下：

1】輝達

年初至今漲幅：167.2%

空軍帳上虧損：86億美元

2】超微

年初至今漲幅：83.6%

空軍帳上虧損：20億美元

3】博通

年初至今漲幅：42.4%

空軍帳上虧損：15億美元

4】美滿科技

年初至今漲幅：64.7%

空軍帳上虧損：7.234億美元

5】台積電ADR

年初至今漲幅：33​​.7%

空軍帳上虧損：6.907億美元