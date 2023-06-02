「Jolin」蔡依林以代言人身分出席《暗黑破壞神IV》宣傳記者會。（粘耿豪攝）

「Jolin」蔡依林擔任線上遊戲《暗黑破壞神IV》首位台港澳代言人，今天以「惡之女王」之姿出席宣傳記者會，分享以《暗黑破壞神》三大罪惡之源：恐懼、憎恨、毀滅，以及Jolin〈惡之必要〉全新共創年度品牌廣告合作心得。Jolin笑說在廣告片裡翻桌和砸東西感覺很爽！

蔡依林表示很高興成為「莉莉絲」的人間代言人，第一次看到這個角色感覺很興奮，因為自己的「UGLY BEAUTY」演唱會開場第一首歌就是〈惡之必要〉，她很開心女性角色成為最大主角 ，玩家可以透過遊戲正視你恐懼、想逃避的東西，之後讓它成為你的力量，「必須突破重圍才能往前進，我很喜歡『暗黑』以這樣的方式詮釋。」

在遊戲的宣傳影片中，Jolin化身遊戲主角莉莉絲在影片中詮釋「恐懼、憎恨、毀滅」的故事主題，盡情使壞，「踢、砸東西和翻桌，是自己私底下沒體驗過的，但在角色中完成，感覺有一股力量從底下衝上來，感覺很爽，攝影師是被我嚇到：『哇！妳很有力量』。」

其實Jolin私底下已經評測試玩，被老師誇讚非常有潛力，但光是選人物就花了很多時間，最後選上男角色「德魯伊」，「我第一眼就看到德魯伊，他控制大自然的力量，我很喜歡」，遊戲裡有許多地獄和打鬥場面，問她晚上獨自玩會不會害怕？Jolin笑說：「我白天玩就很緊張了！」表示場景很逼真，「下次演唱會來個這個場景好了！」甚至考慮在台灣辦「UGLY BEAUTY-莉莉絲返場」演唱會 。

至於新專輯的動靜，Jolin笑說新專輯很像佛地魔，一提就有壓力，「先玩一下電玩，也許玩一玩就有靈感」，後來透露：「被你們（媒體）三番兩次追問，感覺好像應該要急一下，專輯概念已經確定，但整體進度只有0.5成。」那麼今年發得出來嗎？Jolin慢慢吐出：「不知道！」

資深遊戲製作人Paul Lee（左起）與蔡依林和《暗黑破壞神IV》遊戲總監Joe Shely、一起玩遊戲後合影。（粘耿豪攝）

有趣的是，拍遊戲廣告時Jolin本想順便拍〈惡之必要〉的MV，沒想到導演給個很尷尬的笑容，委婉拒絕。

線上遊戲《暗黑破壞神》（DIABLO）系列睽違10年，於2023推出最新3A大作《暗黑破壞神IV》將於6月6日正式發行，代言人Jolin在記者會現場與遊戲總監Joe Shely、資深遊戲製作人Paul Lee一起玩遊戲。Jolin說自己玩遊戲時缺乏方向感，經常手忙腳亂，跟遊戲總監和製作人玩才有鬆口氣的感覺。

此外，暴雪娛樂特別於三創生活園區中打造6月2日至10日期間限定快閃店，並搭建起涅斯維克廢墟教堂、地獄之門浮雕及高達190公分的伊納瑞斯浮空雕像，真實還原聖休亞瑞遊戲場景，為玩家塑造沉浸式體驗。