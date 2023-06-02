國民黨高市議員陳麗娜2日舉辦「綠色執政性騷擾醜聞又一樁」記者會，指控高市府消防局政風室主任午休時間性騷下屬，對女同事摸胸，隨後還起身用下體碰觸受害者，而市府相關單位未有緊急保護措施、性平會處置不公，甚至還遭政風處視察電話關切「聽說您那天把事情鬧很大」。

陳麗娜指出，事情發生在3月31日，消防局政風室主任在中午休息時間性騷女下屬，當時政風室辦公室只有他跟被害者2人，主任卻直接關門、關電燈，對女同事摸胸，隨後站起來用下體碰觸女同事，當天消防局政風室、人事處全都已知此事發生，也承諾後續會協助調動單位，但當事人跟人事單位索取性騷擾申訴資料後，就沒有任何相關機關跟當事人聯絡。

陳麗娜進一步說明，直到4月11日，當事人自己提出申訴，希望能調動上班位置，但案件遲遲沒有進展，讓受害者每天都相當煎熬，而4月18日上午政風處視察打電話關心，但問話方式是 「您現在心情好嗎？聽說您那天把事情鬧很大？我只是例行性打電話來問妳」讓受害者及家屬再度受傷。

陳麗娜表示，受害者4月11日提出性騷案件，按照性平法1周內要召開第1次會議 ，但消防局成立性平會後，第1次召開會議是在5月8日，距離3月11日已1個多月，這過程中有很多行政流程不服規定，且讓受害者及加害者仍在辦公室一起上班足足2個月，當事人及家屬對公務機關性平會喪失信心，因此在5月30日下午到警局報案。市府去年9月成立性平辦公室，似乎沒發揮任何作用。

受害者先生表示，事發後，原本要帶妻子去報案，但基於她是公務員，擔心會影響未來工作，所以選擇相信市府的性平會，他的訴求很簡單，就是保護她的妻子，其他流程該怎麼做都配合，但沒想到市府單位公務流程冗長，且一拖再拖，讓她妻子不斷接受同儕的議論，還要跟加害者在同一個空間上班，完全沒把這件事當一回事，讓他們非常失望，最後只能選擇到派出所報案。

高市議員李眉蓁表示，公務體系發生這樣的事情，真的讓人感覺遺憾又憤怒，尤其事發都已經2個月，政風處還讓加害者持續上班，做法相當消極，導致受害者要面對大家的眼神霸凌、言語霸凌，甚至加害者的績效霸凌。民進黨中央性騷吃案，綠營執政的高市府也發生同樣的案件，中央地方一起性騷吃案，真的讓大家無法接受，嚴厲斥責執政單位，不要「綠色執政，婦女沒保障」。

高市議員鍾易仲指出，高雄市長陳其邁為了顯示對性平權工作的重視，在去年9月成立性平辦公室，高市府應該要好好檢討性平辦公室到底有無功能，還是只是作秀工具，呼籲陳其邁站出來面對，把事情真相還給市民，並向家屬交代。

高市議員陳美雅指出，性騷擾被害者不應該反而變檢討的對象，陳其邁說要落實性平，但卻對性騷擾案件沒有完整的SOP。她強烈要求市政府應該要照程序來辦理，不能官官相護，陳其邁也不要再躲在性平會後面，保護機制一定要出來。

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