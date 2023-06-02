中國大陸央視近期在最新釋出的影片中秀出兩款新型艦載機，據專家分析，極有可能是升級版殲-15跟俗稱殲-35的第五代匿蹤多用途戰鬥機。對此，軍事專家施孝瑋也表示，國外有媒體披露了殲-35部分訊息，宣稱和殲-20、蘇-75相比，性能更強。

施孝瑋昨（1）日在鳳凰網《兩岸防務評論》提到，最近印度《前沿》期刊有對殲-35隱形戰機進行報導，其中有提到兩個核心觀點，第一個是殲-35隱形戰機比殲-20、和俄羅斯的蘇-75戰機戰鬥性能更強；第二是如果中國大陸願意出口，那麼殲-35戰機可以出口到300至500架，引發外界不少聯想。

對於殲-35跟殲-20的性能比較，施孝瑋認則為，不能完全直接類比成F-35跟F-22，首先美國的F-22其實是被定位為雙發動機的重型匿蹤主力戰機，以及隱身主力戰機，「F-35晚了10多年，F-22是類似F-15這個腳色、F-35則是類似F-16這個腳色。」

至於殲-35能不能贏過蘇-75，施孝瑋分析，俄羅斯現在沒有足夠的預算研發蘇-75，過去蘇-75定位是取代米格-29的，但該戰機現在大部分測試都沒有完成，性能如何也沒有人知道。不過施認定，蘇-75注定是個生不逢時的產品

施孝瑋還提到未來解放軍如果採用殲-35為主力戰機，產量一定會超過殲-20，原因在於重型制空主力戰機，跟可以做為輔助用的戰機相比，前者在現代軍事中採購量一定會相對較少。