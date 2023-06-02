立法院副院長蔡其昌爭取中央全額補助約1億3000經費，2日邀集相關單位會勘，以完善清水國中學區周遭通學步道，期盼未來提供學童更安全通勤的環境。（潘虹恩攝）

行人路權受到社會關注，台中市清水區清水國中周遭無完善行人通行步道，學童通勤人車爭道相當危險，且部分人行道年久破損、樹木竄根不平，立法院副院長蔡其昌爭取中央全額補助約1億3000經費，2日會勘以完善學區周遭通學步道，期盼未來提供學童更安全通勤的環境。

蔡其昌2日邀集內政部營建署中區工程處、清水國中、建國國小、市府等單位會勘，台中市議員王立任與多位地方里長皆到場討論。清水國中校長曾育宗指出，清水國中周邊雖有部分路段有人行道，但都已老舊破損嚴，也有竄根問題，另一邊則完全沒有設置人行道，人車爭道險象環生。

立法院副院長蔡其昌（右）2日邀集相關單位會勘，內政部營建署將請清水區公所將建國國小與清水國中通學步道計畫2案併陳提報，營建署後續將依據相關規定審查計畫。（潘虹恩攝）

立法院副院長蔡其昌（左1）爭取1.3億經費完善清水國中周遭通學步道，2日邀集相關單位會勘。（潘虹恩攝）

蔡其昌表示，感謝中央100％支持地方建設，全額補助經費約1.3億左右，清水國中和建國國小道路改善，可以連結到港區藝術中心，未來不但學童上、下學安全、舒適，附近幾里居民也都可以利用友善行人的步道，對於長輩、年輕父母帶小孩散步、運動都會很好，希望讓清水越來越安全。

他說，他擔任立委以來都主張交通建設要「以人為本」，持續爭取海線地區道路改善，感謝行政院聽取建議編列相關專案型預算，包含前瞻計畫、路平專案、校園周邊暨行車安全道路改善計畫等，讓他有機會爭取預算建設故鄉。

內政部營建署中區工程處隊長黃永興指出，會請清水區公所將原先建國國小通學步道計畫與清水國中通學步道計畫2案併陳提報，再加上社區整體街廓設計、連結對外道路，營建署後續將依據相關規定審查計畫，原則上由中央全額補助計畫經費。

王立任則表示，過去會勘的解決方案是利用周邊軍方土地拓寬、增設人行道，但土地取得與工程費用龐大，市府無法負擔因而難以執行；此次清水國中願意退縮校園圍牆讓出人行道的空間，是兩全其美的方法，未來若需要地方配合，他也會在議會認真監督，期盼工程早日完成。