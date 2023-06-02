如果生命已走到盡頭，碰到「要不要急救」的抉擇，您希望由自己決定，還是讓家人替您作主？惠中寺「未來與希望」系列講座，6月1日邀請有多年安寧病房緩和醫療經驗，現任臺中榮總健康管理中心主任朱為民醫師，談「生命自主，是一種厚道」。繼去年講座「走過道謝、道歉，可以無憾道愛、道別」之後，再度推廣預立醫療的重要性，現場與線上同步聆聽人數有5590人。

「如果對死亡有更多的認識，就會更了解生命。」朱為民醫師說，人生就像一棵樹，會經歷生、老、病、死，也必定會經歷成、住、壞、空。朱醫師帶領現場及線上的聽眾，模擬人生最後可能會面臨的問題，填寫「人生的最後期末考」8道考題；一、如果有一天走到生命盡頭，要不要急救？ 二、何時才是我的生命盡頭？三、如果有一天無法用嘴巴吃東西，要不要插鼻胃管？四、我想把這樣的決定告訴誰？五、我老了、病了，要住在家裡、機構、還是醫院？六、我死亡之後，希望的喪葬方式是？七、我有沒有把這樣的決定寫下來？八、人生的最後，想跟最愛的人說什麼話？

聽眾在「人生最後的期末考」考卷寫下答案。（圖／惠中寺提供）

該如何面對人生的最後期末考？第一題就提到：如果有一天走到生命的盡頭，要不要急救？什麼是急救？朱為民說，所謂的「死亡套餐」包括急救、插管、電擊、CPR、再電擊，會聞到燒焦味或聽到肋骨斷裂聲。聽起來雖然很可怕，但它是醫療上偉大的發明，可以拯救溺水，被電擊的許多生命，但若是失能、老病、癌末，就必須重新思考，對他的生命是否有意義？

朱為民醫師問聽眾，假如演講時他突然倒在台上，會不會救他？這是需要思考再決定的問題。（圖／惠中寺提供）

2019年1月6日台灣開始施行的《病人自主權利法》，是第一部以病人為主體的醫療法規，也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，針對末期病人，不可逆轉之昏迷，永久植物人及重度失智，政府公告其他重症，符合痛苦難以忍受，疾病無法治癒，無其他合適解決方法者，為了尊重病人，達到醫病自主，保障病人善終權益，促進醫病關係和諧，可預立醫療意願。

朱為民醫師推廣預立醫療的觀念及重要性。（圖／惠中寺提供）

簽署預立醫療書之前，須先作預立醫療照護諮商，由意願人、親屬、醫療團隊、醫療委任代理人共同討論。以了解維持生命治療與人工營養的優缺點，特定臨床的意義，並討論決。討論時要思考的是意願人的價值觀，最在乎及最喜愛的事，然後把重要訊息告訴家人及最重要的人。面對預立醫療最重要的是高品質的溝通，要盡早溝通，用心溝通，全面溝通，反覆溝通。不只做決定，還要經常把決定告訴身邊親近的人。

現場近300民眾聆聽朱為民醫師以專業角度對善活善終的建議。（圖／惠中寺提供）

朱為民認為「厚道」是生命自主，善活善終，預做準備，在關鍵時刻才不致造成緊張焦慮，或留下遺憾。目前台灣2300萬人中，只有4萬人簽署預立醫療書，為了生命的圓滿，他呼籲聽眾為愛預立醫療，就近選擇一家醫院，掛預立醫療照護諮商門診，帶著家人一同前往諮商。也期盼聽眾多分享預立醫療，讓更多人從生命自主中，找到屬於自己的厚道。