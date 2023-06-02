新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，選出5名特等獎。（新竹縣農會提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，年產值約新台幣7900萬元，為此縣農會年年舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，選出優質蜂蜜。由於今年相較前1年產量回穩，參賽報名點數共計36點，2日舉辦的評鑑選出5名特等獎及26名頭等獎。縣農會也配合農糧署政策，輔導農友取得台灣良好農業規範（TGAP）產銷履歷標章，目前已有7名班員取得標章。

新竹縣4個養蜂產銷班目前班員人數共66人，經營規模合計8422箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，採蜜期約為每年4月至5月，估算蜂蜜年產量約50萬5320公斤、年產值約新台幣7900萬元。

不過由於蜂蜜產量受氣候因素影響甚鉅，連帶影響參賽點數，縣農會表示，前年因乾旱低溫刺激花朵盛開，龍眼樹開花情形佳，讓龍眼蜜迎來大豐收，共有44點。去年則因雨水過晚，加上日夜溫差大與均溫不足，參賽點數僅有31點，今年稍微回升，共計36點。

縣農會於2日主辦2023年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑，評審項目包括色澤、香氣及風味3項，評選出具有琥珀色、香氣濃郁及獨特龍眼蜜風味的蜂蜜，期許養蜂界以獲獎者為典範，提升蜂產品品質。此次一共選出5名特等獎，包括新竹縣養蜂產銷班第1班的林祺水、賴國賢、鄭貴文、邱瑞龍以及竹縣芎林鄉養蜂產銷班第1班的劉得煌。

另外，農糧署輔導養蜂產業發展，推廣蜂產類台灣良好農業規範標章，將蜂蜜產品納入產銷履歷驗證制度，只要掃描蜂產品包裝上的產銷履歷標章QR Code，即可以查詢該瓶蜂蜜的生產紀錄。目前新竹縣養蜂產銷班已有7位班員成功取得產銷履歷標章，今年有多名班員正在陸續進行申請中。