森林循環湖口創生工作站回收校園樹木，再利用製作成椅子等生活用品，目前已利用超過700噸林木修枝，吸引20位木藝導師，2年內創造700名青年來學習木藝，培訓出15位新竹縣在地青年深耕木藝，共創千款作品。新竹縣長楊文科率團2日前往參訪，肯定森林循環湖口創生工作站充分發揮永續發展目標SDGs效能，實踐森林循環。

新竹縣政府鼓勵青年留鄉或返鄉創業，輔導青年開創地方創生事業，楊文科、湖口鄉長吳淑君、教育局長楊郡慈及環保局長朱振群等人，2日前往地方創生青年培力工作站森林循環湖口創生參訪，一同見證全國十大傑出青年木酢達人創辦人陳偉誠，如何實踐森林循環，產生就業及技術傳承，為地方創生產業帶動經濟循環。

陳偉誠說，森林循環社會的意義價值，顧名思義在於母樹不變，利用修枝帶動循環經濟及地方創生，不讓廢棄木材進入焚化爐或掩埋場，而是進入職人手中，做為創作及學習料源。未來也可以運用尖石及五峰當地料源，帶動偏鄉產業發展，營造當地永續價值，希望新竹縣成為全台第1個典範的縣市。

楊文科肯定陳偉誠的做法，並表示，未來各校修枝之後的廢材，將提供廢物再利用，甚至椅子等家具，再送給學校孩子使用，希望透過這樣的模式，將湖口創生推廣出去，甚至到國外。

楊郡慈說，從這個學年度學校樹木修剪會採開口契約方式，由廠商協助樹木修剪，希望修枝進入循環經濟，不論是廢材延伸的環保課程也好，還有木製家具或器具都能再回饋校園。