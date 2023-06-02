新纖（1409）2日召開股東會，會中通過去年財報並通過配息1元；董事長吳東昇認為，雖然通膨衝擊市場比預期大，但整個紡纖市場景氣，可望呈U型反轉。

面對全球對ESG及環保回收的重視，吳東昇看好回收酯粒未來成長，將持續聚焦於開發綠色環保和高值化的尖端產品、增加回收酯粒的產能，同時也評估興建織物回收產線的各種可能。

新纖去年營收459億元，稅後純益28.24億元，每股稅後純益（EPS）1.75元。

今年的營運前景，新纖集團經營決策委員會副主委羅時銓指出，5月可望成長，6月有望進一步提升；第2季會優於第1季，第3季有望再向上，第4季則還要再觀察。整體來說，下半年仍處於調整期，明年恢復成長應可確定。

聚酯是新纖的專業核心，自期為「化學程式的魔法師」的吳東昇指出，將實現從聚合到造粒、抽絲到再回收的全產業鏈延伸。在世界競爭局面下，唯有增加產品附加價值及競爭力，重塑價值跟願景，持續創造新的材料與產品，才能滿足客戶需求，推動毛利跟營運成長。

吳東昇表示，身為專業聚酯廠，新纖工程塑膠市場從電子業拓展至使用大量塑料的汽車業，打入特斯拉、MIH等電動車鏈，看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力。

全球產業對環境保護與循環經濟議題的重視、國際品牌廠對回收再利用環保材質原料比例要求逐年提高，新纖總經理歐金達指出，新纖將持續擴充回收酯粒產能。今年泰國、台灣等廠的R-PET產能都會擴充。

其中，泰國合資寶特瓶回收級聚酯粒（R-PET）廠第3季投產後，年產能21萬噸，滿載後年產值可達新台幣70億元，預估今年可先貢獻約20億元，明年可望全年貢獻。台灣年底也會增加1.8萬噸的R-PET。

海外產能方面，新纖預計在2年內陸續進行世界布局，歐金達指出，越南考慮成立新公司，印尼廠研議朝化纖產業合作案發展；另研議在美國成立子公司，印度應客戶邀請正在評估中，至於中國市場仍是營運重點。