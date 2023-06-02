日本國寶級資深主持人上岡龍太郎在2000年退出演藝圈，他過去主持風格新穎、口條犀利，節目更紅到台灣被狂抄襲，30年前節目內容還因太前衛受到爭議。豈料，近日爆出上岡龍太郎因肺癌和間質性肺炎，5月19日在醫院病逝，享壽81歲，家屬照他生前遺願，並未舉辦告別式。

綜合日媒報導，退出演藝圈23年的上岡龍太郎，經所屬公司證實，5月19日因肺癌和間質性肺炎在大阪一間醫院去世，享壽81歲；據悉，喪禮只給少數親屬參加，他生前堅決不公開告別式。

而上岡龍太郎的兒子是名導演小林聖太郎，他也在父親死訊曝光後，對於公開此消息深表歉意；小林聖太郎也提到，從去年秋天得知父親健康隨時間每況愈下，父親也不尋求延長生命，雖然他早有準備父親有一日會離開，但事發太突然，他與母親都沒趕上見父親最後一面。

上岡龍太郎死訊曝光後，有不少網友點出上岡龍太郎有多厲害，小時候看過他主持的節目，尤其是30年前超前衛的《上岡異言堂》，他主持風格傲慢無禮又不保守，還有各種荒謬的主題，還有來賓突然裸上胸的畫面，種種情形都讓他一度飽受爭議；不過，爭議仍無法掩蓋他的光芒，有網友直言，「當年上岡異言堂在台灣紅到一堆節目抄襲」、「現今日本MC（主持人）都沒有他這種能言善道的」。