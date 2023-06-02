這種待客之道真的讓人不敢恭維！一名女網友抱怨，男友爸媽說要請她吃飯，結果碰面後不只要她買菜、下廚，就連菜錢都要她出，一行人吃飽喝足後，還要她去洗碗，讓女網友當場暴走，未料男友卻認為「只是盡點未來媳婦的義務」，雙方大吵一架後，她決定果斷放生，怒批男友能力差、思想傳統：「我真的是眼瞎，養條狗還會叫兩聲」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，和男友交往多年，日前男友家表示要「請吃飯」，她赴約後，男友媽突然約她一起下廚，還帶她一起去買菜，男友媽甚至還要原PO結帳，讓她心中有些埋怨：「請客人吃飯卻叫客人煮？」

所幸吃飯時男友的家人頻頻稱讚原PO手藝，讓氣氛一度緩和，不料當男友媽問起兩人未來是否有生孩子的打算時，男友搶著回答：「她不想生」，讓原PO一陣錯愕，因為兩人過去早就達成共識，不要生小孩，然而當下她敢怒不敢言，只能繼續聽男友爸媽說教。

用餐完畢後，男友媽要原PO一起洗碗，滿腹怨氣的原PO開口叫男友一同幫忙，未料男友媽卻說，「他不會洗碗啦，我們來就好啦，我還可以多教妳幾道菜」，讓原PO氣得回嘴，「你們家的待客之道，我是真的不敢恭維」，而這時男友馬上插嘴，「妳怎麼能這麼跟我媽講話？就盡點未來媳婦的義務，妳真的是在國外被慣壞了」。

忍耐了一整天，原PO終於爆發，直說：「我可還沒嫁，更不代表我未來要嫁」，下一秒就收拾東西離開，儘管男友追上來道歉，但還是認為原PO有錯。最後，原PO果斷提出分手，氣得直說：「他不只AA，住的還是我的房子，沒叫他入贅就不錯了，還反過來要我做好媳婦？沒能力、沒長相還傳統，交往了兩年沒看出來，我真的是眼瞎，養條狗還會叫兩聲，已放生，我要去養狗了」。