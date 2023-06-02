兩性專家欣西亞除了在社群平台暢聊男女私密話題，也不時分享日前生活點滴，像是曬出火辣泳裝照時，總掀起網友熱烈討論，但也不乏遭某些人言語騷擾，對此，她曬出酸民在臉書的留言截圖，接著怒斥：「女人噤聲反而會讓男人覺得我們好欺負」。

欣西亞表示宣導「性健康專業知識」，或曬出穿著比基尼的火辣照時，都會引來酸民挑釁或戲謔的留言，甚至是輕浮的字眼，對此，她強調女性打扮性感，秀出美好身材，是對身體的自主和自由展現，不等於愛情或性關係的態度隨便，也不代表男性可以持不尊重的態度調侃，甚至用行動暴力佔便宜，接著強調：「直白粗暴地表達內心想法不是勇敢，而是沒禮貌OK」。

欣西亞指出噤聲只會讓男人覺得好欺負，因此會選擇反擊回去。(圖／欣西亞和Shane任翔 臉書)

欣西亞反擊酸民留言。(圖／欣西亞和Shane任翔臉書)

對於被問及面對酸民為何不拉黑封鎖？欣西亞指出噤聲只會讓男人覺得好欺負，不計較會讓對方覺得沒能力保護自己，因此會選擇反擊回去，接著強調：「只有自卑的男人才會用羞辱女人的方式找自尊」，更向酸民隔空喊話：「我不會退縮也不會退讓，我會一直跟他們鬥嘴下去」。

對此，網友紛紛回應：「當然要反擊，不吭聲人家以為妳好欺負，不然就是說什麼，女人說不要就是要這種荒謬言論搪塞，簡直不可理喻」、「尊重是為人最基本的禮貌，若連最基本的禮貌都不懂那做人也枉然」、「這些酸人應該是極度嫉妒您的好身材啦」。