民眾黨主席柯文哲下軍令狀要求不分區立委轉戰區域立委，柯文哲今天表示，每個人要去哪個地方選，要尊重當事人意願，至少對方覺得自己哪個選區比較有機會贏，可以挑，總不能說那個區域對方不會贏，強迫對方去選那個區域，這沒道理。

柯文哲今天出席民眾黨海選面試決選活動，聯訪時被問起是否下軍令狀要求不分區去選區域？他表示，自己是有說，希望不分區的都可以下去選，畢竟還是替民眾黨擴張，至於每個人要去哪個地方選，要尊重當事人意願，至少對方覺得自己哪個選區比較有機會贏，可以挑，總不能說那個區域對方不會贏，強迫對方去選那個區域，這沒有道理。

對於區域立委布局何時底定？柯文哲坦言，很誠實地講，區域立委要選很容易，但是要選到有機會上不容易，單一選區對小黨不利，所以不太容易找人，過程當中也在陸陸續續找人，現在藍綠都擺下去，至少看看哪個地方還有機會才會去選，派一個人去選、認為自己會贏，還沒有到這個階段，選個議員都選得這麼累，還是要一步一步來，不敢一步登天。

另外，是否有要讓館長選區域立委？柯文哲強調，「這沒有，我們從頭到尾沒有找」，他只是曾經開玩笑說，要不要找館長當不分區，這是開玩笑講的話，但是從來沒有說要邀請館長去選區域立委，沒有這回事。