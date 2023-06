警方發現,近期出現假冒快遞業者的釣魚詐騙簡訊。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

刑事局發現,近期有大量「偽冒驗證碼及包裹追蹤連結」的釣魚簡訊,內容為「Your code is 852537.Goods is on hold s.id/1KNuc Keep it safe」,誘使被害人以為包裹配送地址有誤,點擊追蹤頁面輸入自身的信用卡資料,詐騙集團即同步取得相關資訊盜刷信用卡,造成民眾財物損失。

被害人不慎點擊進入後,會被要求填寫個資等資料。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

警方表示,釣魚簡訊往往會附帶來路不明的網站連結,點擊後可能誘導民眾前往詐欺集團所製作的偽冒網站頁面,如民眾信以為真,依該網站頁面填輸自身資料,歹徒將同步蒐集相關資訊以進行犯罪。

刑事局提醒,當接收附帶短網址連結的訊息,如不慎點擊進入頁面,應詳加查證所引導的網站是否與該公司公布的官方網站相同,亦可透過網域名稱來分辨真偽;如信用卡資料不慎外洩而遭盜刷,可先電話撥打信用卡客服申請止付,並立即向警方報案以確保自身權益。

刑事局呼籲,如民眾發現釣魚網站或可疑訊息,可前往「165全民防騙官網或警政服務APP」,填入基本資料後,並於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊,再將訊息截圖後上傳送出,即可由165專線查處,如有任何疑問亦可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。