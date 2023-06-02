台東陳姓男子偷遍台東，台東火車站附近1家手搖飲店家日前遭竊，總共損失現金5萬多元，業者宋小姐隔天發現趕緊報案，並發現附近民宅及檳榔攤同樣遭竊。台東警方透露，陳男犯案時雖然萬事俱備，戴上安全帽及手套，不知為何右手卻沒戴手套，警方驗出指紋發現他是毒品人口，將他逮捕歸案，並積極追查相關案件。

監視器畫面顯示，一名小偷深夜入侵飲料店後，宛如走在自家廚房，直接走到櫃台前拿起菜刀和攪拌棒，再搜刮抽屜和收銀機，並破壞收銀機等器材，將店家2天的營業所得5萬多元全部偷走，就連零錢也不放過，然後大喇喇地走後門離開。

台東1家手搖飲店遭竊。（蔡旻妤攝）

店員說一早上班發現異狀趕緊報案，店家指出，若包含現金、器材和無法營業損失恐怕超過10萬元。店家認為，畫面上看來竊賊熟門熟路，可能早已事先探勘過地形，不只全身包緊緊、還了戴安全帽和手套，更誇張的是，不只手搖飲店，就連附近的檳榔攤、民宅都已經被偷了一輪。

台東警方獲報後積極偵辦，持搜索票將陳姓嫌犯逮捕歸案。警方透露，破案關鍵除了漏掉右手沒戴手套，因此採到指紋之外，這名嫌犯也是毒品人口，比對後發現他涉及縣內多起竊案，偷遍台東，還包含南迴線的太麻里鄉和大武鄉。警方強調，有關案件目前正在逐一追查釐清。

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