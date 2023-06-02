拿下本賽季得分王的桃園永豐雲豹洋將艾夫伯（Michael Efevberha），今（2）日在自己IG宣布加入新的經紀公司，同時也透露下賽季仍會留在台灣，不過將會加盟另一聯賽PLG。

所有目光都在隊友「魔獸」霍華德（Dwight Howard）身上，艾夫伯仍在場上拚盡全力，頑強的奮戰精神深受許多球迷歡迎，艾夫伯本季出戰21場，38歲的他場均出賽時間來到38分鐘，砍下28.7分、8.1籃板和4.1助攻，不過與籃板王霍華德的合作，並未替雲豹產生化學效應，球隊整季只拿下6勝24敗，無法獲得的季後挑戰賽的資格而提前結束賽季。

艾夫伯擁有豐富海外籃球經驗，曾在中國CBA、美國Drew League、以色列等聯賽效力等，曾在CBA繳出場均超過30分的數據，擁有出色的砍分能力。雲豹與魔獸的合約到期後，艾夫伯也在IG宣告將離開球隊，下季將前往新環境PLG報到，艾夫伯沒有透露自己的新東家，但留言處仍引來大批球迷祝福。