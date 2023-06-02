對東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，過去幾年全台各地的房價同步飆漲，5年來的漲幅接近3成，漲勢相當驚人。然而，薪水的調漲卻明顯追不上房價、物價的漲速，購屋民眾肩上的壓力愈來愈重，收入有限的購屋民眾自然不敢輕易進場。

在2022年全台前十大高收入房貸族購屋熱區中，有3個縣市不屬於主要都會區，這3個縣市分別是苗栗縣、台東縣和嘉義市。其中，苗栗縣、台東縣更是力壓台南、桃園、高雄，成為全台高收入房貸族佔比第6高和第7高的縣市，其高收入房貸族佔比分別達到32.1%、31.7%，而嘉義市則以29.6%的高收入房貸族佔比排行全台第10。

黃勝暉指出，高收入族群在買房時除滿足基本的居住需求外，通常還會把增值潛力、個人規劃一併納入考量。苗栗緊鄰新竹，近年來磁吸了不少竹科的高收入族群入住，再搭配五楊高架南延等議題的討論，苗栗房市發展相當具有想像空間。

台東縣坐擁得天獨厚的山水美景，很多外地民眾都會專門跑到台東休閒度假，南迴公路改善計畫、花東鐵路全線雙軌電氣化、新自強號「EMU3000」投入營運等建設利多讓台東的聯外交通更加便捷，很多富裕人士也因此萌生了到台東購買退休宅的念頭。

嘉義市的製造業、醫療業都很發達，居民的收入水平相當不錯，依據主計總處統計，2021年嘉義市平均每戶可支配收入達到101.6萬元，甚至比六都之中的台南還要高，而目前嘉義市的房價仍普遍落在1~2字頭，未來補漲空間值得期待。