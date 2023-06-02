蔡金土表示，雖然原物料價格及運費成本高的現象已有緩解，不過台幣貶值對家電業的壓力仍大，今年由於政府推出節能補助，空調銷售在4、5月已有成長，尤其今年少掉去年「班班有冷氣」政府標案約有4億元業績缺口，得有其他產品跟上，透過投入研發更多與市場差異化、做和別人不一樣的策略，尋求業績能穩定成長。

禾聯碩已連續7年賺逾1個資本額，今年力拚連續第8年達標。禾聯碩表示，政府推動家電節能補助，加上今年天氣轉熱、下雨天數少，近二個月來，空調銷售已有成長，此外，近年成長速度最快的生活小家電，營收占比已從個位數提升至雙位數，包括抑菌風扇、高階無葉風扇、織物清洗機等創新商品都持續推陳出新，廚房家電如洗碗機、瞬熱型開飲機一上市就頗受好評，預期仍是各產品線中成長力道最強的類別。

原本位於華亞科技園區的總部也在龜山A7總部大樓完工後陸續搬遷，禾聯碩使用其中約1.5萬坪，顯示器、空調產線也將由舊大樓遷移至新總部大樓，並且新設冰箱產線，將大幅提升物流配送效益。

禾聯碩2日並進行董事改選，包括警大前校長、台新建經董事長刁建生，以財團法人怡德長照中心董事林建成分別為新任董事、獨董。