民進黨性騷吃案風暴持續延燒，昨、今接連有前黨工控訴遭性騷後，黨內中高層幹部吃案、冷處理，民進黨祕書長許立明今( 2 日)也開記者會強調會檢討、處理。媒體人黃揚明坦言，此案對賴清德的選情影響不大，他只要做好好處理就結束了，因為賴清德副總統、先前也不是黨主席，這個身分給了他「保護罩」，除非賴系子弟兵出事，否則只要好好處理就都沒事。

民進黨性騷吃案風暴持續延燒，繼昨日有前黨工控訴遭導演「輝哥」性騷後，遭時任主管許嘉恬、林飛帆吃案後，今又一名女性前黨工在臉書控訴，不止遭到同事性騷擾，還遭到上司、同事職場霸凌，文中點名加害者，更直指當時的青年部主任蔡沐霖，稱蔡聽完後以極羞辱的詞彙反過來譴責受害者。

黃揚明昨( 1日)在訪談節目《豈有此呂》中表示，性騷案還燒不到賴清德，因為是在去年九月、蔡英文還擔任黨主席時發生，賴清德只要把當時的婦女部主任許嘉恬好好處理掉，就結束了。

黃揚明也表示，這就是為什麼賴清德的民調很穩定的在三成多，因為好像什麼事情都跟他沒有直接關係，都是打到他身邊的人，還會有人說賴清德跟蔡英文就是不和，怎麼會算到賴頭上。

黃揚明認為，賴清德的人設和職位給了他一個「保護罩」，這對他很有利，連打新冠疫苗，賴清德當時打的還是EUA沒過的聯亞，「好像很多事情他都能變得好像是被害者」，當賴清德在執政黨裡面是這種形象時，就能與有權有勢的人切割，現在唯一要注意的是，賴清德在處理這些事件時不要犯錯就好。

對於先前爆出的im.B詐騙案，黃揚明也說，只要沒有燒到賴清德本人或是賴的親信都影響不大，除非有賴系子弟兵出事，賴清德才會受傷、受害。