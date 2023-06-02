內政部統計，新竹縣每年平均約5000名新生兒出生，2022年出生率名列全台前茅，更是台灣少數人口正成長的縣市。為幫助新手父母迎接家中新成員，新竹縣家庭教育中心今年5月底開始陸續發送8500本新生兒家長宣導手冊至13個鄉鎮市戶政事務所及縣內8家醫療院所，讓新手爸媽對育兒不慌張。

新竹縣家庭教育中心表示，家庭教育法於2019年修正公布後，中心即結合醫療機構、國小及戶政機關等協力推廣家庭教育，提供家長不同發展階段子女的教養資訊。

為推廣家庭教育資源及親職教養知能，2021年起出版新生兒家長宣導手冊，內容為嬰幼兒發展知識，提供新手父母以科學為基礎的親職教養知能，以適切的方式回應寶寶的需求，促進嬰幼兒正向發展，減少家長在育兒過程中的疲憊及不安。

今年度與民政處、衛生局配合，5月底開始陸續將手冊陸續配送至13個鄉鎮市戶政事務所及縣內8家醫療院所，包含東元綜合醫院、中國醫療大學新竹附設醫院、顏明通婦產科診所、育禾婦幼診所、竹仁婦幼診所、台北榮民總醫院新竹分院、湖口仁慈醫院、台灣大學醫學院附設生醫分院，將家庭教育資源提供給今年度家有新生兒的家庭。

新竹縣家庭教育中心表示，為讓家長方便閱讀，中心也將新生兒宣導手冊電子化，家長可即時線上學習(https://online.fliphtml5.com/pcal/hlpz/)。若想了解更多的家庭教育課程，民眾可加入新竹縣家庭教育中心的LINE官方帳號https://lin.ee/7FOpPWZ，為經營幸福家庭一起學習。