日本自動販賣機數量密集、種類繁多，素來享有「販賣機大國」的稱號，讓不少外國旅客留下深刻印象。最近兵庫縣一座沿海小城更是開全國先例，設置了遇天災「免費」提供食物、飲料的販賣機，提前防災於未然。

根據《衛報》報導，日本兵庫縣赤穗市位於強震風險區，當地最近在緊急避難所附近安裝了2台特殊的自動販賣機，裡面裝有大約300瓶汽水、150樣救急食物和營養補給品。發生緊急狀況時，機器將會自動解鎖，提供災民最即時的援助。

「我們希望未來全日本都能設立（這款機器），」販賣機製造商Earth Corp的發言人說。當地一位政府官員也表示，「希望這項儲備為居民帶來安全與保障。」

緊急情況指的是政府發布豪雨警戒，或發生震度規模7級以上的地震、要求民眾疏散時。在一般情況下，民眾需要投幣才能購買這2台販賣機的商品。

另外根據日媒《廣島經濟新聞》報導，廣島市西區紀本町上月30日也安裝了一台自動販賣機，會在地震發生時發出警報和防災消息。在東京也有一台類似機器。

地震專家預測，日本未來20年內，太平洋沿岸發生「超級強震」（megaquake）的機率，已從50%提高到60%；未來40年內發生的可能性則為90%。