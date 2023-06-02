軟銀2日日線大漲4.3%，周線更是狂揚近17%。美系券商Jefferies也敲邊鼓，把軟銀的評等從持有上修至買進，並稱軟銀是繼Nvidia上個月樂觀財測後，近期人工智慧狂潮中可能的受惠者。

人工智慧聊天機器人ChatGPT在去年底推出後，AI族群立刻躍身為股市的光明燈，全球相關類股紛紛漲翻天。本周初，Nvidia也藉著AI光環，成為第1家市值超過1兆美元的晶片製造業者。

彭博社接獲爆料，軟銀計畫今年將把旗下矽智財大廠Arm，在那斯達克掛牌。日本這家全球最大科技投資業者也在試探市場，是否能接受整樁可能高達100億美元的IPO（股票初次公開交易）上市規模。

Jefferies指出，若Arm新掛牌的話，將被歸類為AI族群，同時，身價最基本的將從600億美元起跳。過去3周內，繼Morningstar以及HSBC之後，Jefferies至少成為第家將軟銀升等為買入的金融業者。

最近幾季虧損連連的軟銀，曾經表示對擴大AI投資很有興趣，儘管最近幾個季度持股的巨額虧損導致該公司股價下跌。軟銀日本電信部門還宣布，與Nvidia合作開發一個使用Arm晶片的生成AI，以及5G與6G的應用平台。

SMBC日興證券認為，藉著Arm新上市所獲得的利益，或許可能有助於改善軟銀的股東權益報酬率。之前，軟銀曾透過出脫部分阿里巴巴集團股票，來為實施庫藏股增加銀彈。不過，軟銀最近已大幅脫手這家中國大陸的電商巨擘。