去年北市動物園企業工會曾到市府門口陳抗，要求北市重視專業保育員的薪資待遇與危險加給，北市議員耿葳2日在市政總質詢上指出，若中央核准，北市府是否能同意編列危險加給，給保育員更多保障，台北市長蔣萬安承諾，會在每周四固定的行政院會向中央反應保育員危險加給議題，最近也會再發文中央，積極爭取相關福利。

耿葳指出，北市動物園是國家級動物園，在亞洲各國動物園裡排名在前段，園區共有公務人員、教育人員、職工、駐衛警等306位員工，其中也包含123名專業的保育員，保育員們必須照顧高達346個物種、2275隻動物。

耿葳也說，這些專業的保育員職等是職工，是俗稱的技工或工友，每日必須面臨無法預期的危險，例如所照護餵養的動物、看不見的人畜傳染等，薪水上限3萬5770元，危險加給最多只有2500元，但其危險性無法與技工或工友相提並論。

耿葳表示，以台北市警局為例，10年前曾為了員警跟中央爭取首都「警察勤務繁重加給」，也是所謂的首都加給，最後中央同意但財源由北市自籌，她也提到，若中央核准，市府是否能同意編列危險加給，給保育員更多保障。

台北市長蔣萬安承諾，已在每周四固定的行政院會向中央反應保育員危險加給議題，最近會再發文中央，積極爭取相關福利。（張芷瑜攝）

蔣萬安承諾，中央若同意，會提高保育員危險加給，會在每周四固定的行政院會向中央反應相關議題，去年有發文給中央提高危險加給，3月中央回函要北市補充說明，最近會再次發文回覆，積極為動物園保育員爭取福利。