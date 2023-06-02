台新銀行長年深耕金融創新領域，首創Richart Life生活金融生態圈，數位銀行Richart也位居市場第一領導品牌，並積極結合商戶夥伴延伸服務觸角，與全盈支付最大股東全家便利商店，繼共營聯名卡、ATM、點數兌換、錢包儲值等業務外，近期也與「全家」旗下全盈+PAY合作，推出電支微金融服務「Richart全盈貸」。

台新銀行表示，鎖定電子支付消費頻率高、會員年輕化等特性，台新銀行未來將與全盈支付繼續深化合作，共營電子支付市場，結合全家便利商店眾多線下零售通路與數位化優勢，以及台新Richart Life一站式生活金融生態圈的服務強項，攜手擘劃創新金融商品，為客戶帶來線上、線下服務無界線的嶄新體驗，共營普惠金融新願景。

根據金管會統計，截至今年3月底，我國電支會員數已竄升突破2,300萬人大關，受疫情催化，電子支付快速普及。全盈+PAY透過「嵌入式支付金融科技」致力深耕零售、社區與職場等多元場景，與台新銀行「生活場景即金融」的理念不謀而合，未來雙方將針對各式應用場景，推出適切、便利的微金融服務。

雙方首波聯手推出微金融服務「Richart全盈貸」，讓客戶可透過全盈+PAY，便利申請Richart提供的特定小額信貸（含「大口貸」及「小口貸」），最快20分鐘即可完成撥款，有助逾150萬的全盈+PAY會員消費時更靈活調度資金。值得一提的是，若申辦小口貸貸款金額低於新台幣5萬元，核貸且完成簽約對保後，款項將自動撥入申貸人全盈+PAY的電支帳戶，首創信貸款項直匯電支帳戶，免去過往信貸需再次轉帳、重複移轉資金的繁瑣步驟。

此外，適逢全盈支付開業週年，台新銀行加碼舉辦「全盈週年慶 台新開Party」行銷活動，與全盈+PAY攜手祭出綁定信用卡、開戶、帳戶綁定、Richart Life及「Richart全盈貸」等多重優惠。

6月1日至6月30日，新註冊全盈+PAY並首綁台新任一信用卡，不限通路首筆消費滿新台幣199元，贈66元全盈儲值金，如選擇綁定@GoGo卡且完成任務，再享卡片權益筆筆消費最高3.8％現金回饋。

另，6月12日起，完成全盈+PAY專屬Richart開戶任務，贈150元全盈儲值金；使用全盈+PAY首次綁定台新帳戶，單筆消費滿新台幣500元，贈50元全盈儲值金，用戶於Richart Life APP中輸入「PARTY1TP」序號，即獲得台新Point 1點，參加1點抽活動還有機會抽中10,000元全盈儲值金等獎項。