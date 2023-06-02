「台美21世紀貿易倡議」昨晚首批協定，已經在美國華府完成簽署；蔡英文總統表示，「台美21世紀貿易倡議」，是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定。這除了是台美經貿關係重要的里程碑，也將為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。

蔡英文總統今指出，昨晚，「台美21世紀貿易倡議(U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade)」首批協定，已經在美國華府，由駐美代表蕭美琴、 與AIT執行理事藍鶯(Ingrid Larson)，代表雙方完成簽署。

蔡英文說，這次簽署的首批協定，包括貿易便捷化、良好法制作業、中小企業、反貪腐以及服務業國內規章。接下來，還會再有7項議題的談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。

蔡英文說，這些議題不僅涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。在未來陸續完成談判後，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多的發展機會，也有助於台灣的經濟與產業更順利進軍國際市場。

蔡英文表示，她也要感謝政委鄧振中率領的行政院經貿談判辦公室、蕭美琴大使和相關部會，促成台美經貿發展的歷史性突破。接下來也還要繼續努力，持續強化台美經貿關係，為雙方爭取最大的利益，共同創造更多的成長與繁榮。