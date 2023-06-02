美國在台協會處長孫曉雅今天與高雄分處長黃東偉等美國在台協會官員拜會台南市長黃偉哲，雙方就台美經貿、國際關係、永續環境行動等議題交換意見。黃偉哲表示，台灣與美國有相同民主理念與價值，不論在經貿、區域安全或民主政治都是至為重要的夥伴。

黃偉哲提到，「台美21世紀貿易倡議」完成第一階段談判後，昨天（1日）已簽署協定，他除了樂見台美經貿邁向新里程碑外，也表示「自由」是民主最重要的精神，期待未來從農特產品到高科技製品，皆可更自由地貿易。

他也感謝美國等友善台灣的國家代表，上個月在世界衛生大會（WHA）公開支持台灣參與國際場合，並表示他非常榮幸受AIT邀請簽署「全球市長民主宣言」，響應全球共同捍衛民主制度、抵抗威權國家威脅的行動。

黃偉哲也特別致贈蘭花押花盤及絲巾予孫曉雅處長，並也贈送「台南400」伴手禮，盛邀美方一同參加2024年「台南400」系列活動，共度台南歷史特殊時刻。

孫曉雅處長於2021年抵任美國在台協會處長一職，這非她首次派駐台灣，1992年就曾派駐美國在台協會台北辦事處，並於當時造訪過台南。另她也曾派駐美國駐土耳其、愛爾蘭及中國大陸等地使館，及擔任過亞太經濟合作會議（APEC）資深官員等職。