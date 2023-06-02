基隆市長謝國樑日前宣布廢止前朝2020年核准的四接2.0版「原則同意開發」同意函，要求環保署暫停環評審查，認為台電應依3.0東移方案重提申請，引發社會關注。對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政讚賞謝國樑守護家鄉珍稀地景決心強烈，反觀前桃園市長、行政院副院長鄭文燦當年所作所為「完全不及格」。

潘忠政指出，民進黨要求清廉、勤政、愛鄉土，鄭文燦2014年8月曾說，桃園沿海自然地景希望暫時指定為自然保留區，豈料當選後，卻配合國民黨中央三接開發，民進黨執政時更護航到底。後來發現其實都有替代方案，相信鄭也清楚，但卻做出詭異選擇，身為縣市首長，守護珍貴地景精神應比別人更堅定，豈料鄭卻完全不及格。

潘忠政認為，前屏東縣長曹啟鴻過去不畏中央開發台26線壓力，堅持守護阿朗壹古道，最後畫為「旭海觀音鼻自然保留區」，符合綠營標榜愛鄉土表現。如今，在守護環境上曾被綠營取笑的國民黨首長展現守護鄉土意志，針對基隆四接要破壞外木山自然海岸珊瑚群，謝國樑在四接延期環評前，斷然宣布廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接，環團齊聲喊讚。

潘忠政直言，此舉顯見謝國樑守護鄉土決心非常強，和鄭文燦「根本不能比」，一邊是正向、一邊是負向，如今基市府與中央攻防，反觀鄭當年說了什麼？做了什麼？潘強調，三接仍有許多罄竹難書的證據指向荒唐能源轉型政策，但綜合來說，論守護家鄉環境「鄭文燦不如謝國樑」。

大潭藻礁G1區淤積。（潘忠政提供／蔡明亘桃園傳真）

談及藻礁現況，潘忠政說，現場觀察發現近2年淤積面積變非常大，滿大片的藻礁區域都有微微的沙覆蓋，連部分柴山多杯孔珊瑚都被覆蓋，最後恐白化死亡。他呼籲，別把「後來發現」的珊瑚也列入保育成果，應把原有的也保護好。

能源政策成社會關注議題，潘忠政表示，整體能源政策走在偏斜的路上，再生能源趕不上，看不出真正對環境友善的政策，再加上2050淨零碳排目標，石化原料都要退場，現在卻違背趨勢，期待未來當權者重新檢視能源政策，讓台灣環境走向更好的方向。