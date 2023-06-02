富世達今天舉行股東會，富世達為手機/筆電/3C產品轉軸廠，客戶涵蓋戴爾，聯想，華為等，其中摺疊式手機部分，富世達為華為主要供應商，儘管智慧型手機市況不佳，隨著軟性/可摺疊螢幕及鉸鏈軸承等關鍵技術成熟，各大智慧型手機品牌廠跟進三星及華為，陸續推出摺疊式手機，推升摺疊式手機占智慧型手機出貨，TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量達1980萬支，相較2022年的1,280萬支，年成長率高達55%；市場預期至2025年，全球摺疊式手機預估將達到4000萬台。

由於高階轉軸、平板電腦用Hinge、商用NB轉軸與鍵盤機構、手機配件支架轉軸等需求穩定，富世達111年合併營收為50.13億元，與110年持平，營業毛利為11.65億元，年減2.27%，合併毛利率為23.25%，年減0.51個百分點，稅後盈餘為5.64億元，年增5.84%，每股盈餘為9.33元，今天股東會通過每股配息4元。

富世達今年第1季稅後盈餘為7617萬元，年減54.21%，每股盈餘為1.26元，累計前4月合併營收為13.46億元，年減29.17%。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為顯彥投資有限公司代表人黃祖模、奇鋐科技(3017)公司代表人陳易成、星合投資公司、沈旻勳、蕭宗耀及鍾佳穎，獨立董事為王天浩、吳孟龍、田應蒨。