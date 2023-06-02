日月光高雄廠研發大樓舉辦「封測機台安全白皮書推廣暨安全與技術論壇」，邀請到勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍、高雄市政府勞工局長周登春、國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系主任陳勝一、中華民國工業安全衛生協會副秘書長黃建平蒞臨，與日月光投控旗下子公司高雄廠總經理羅瑞榮、中壢廠環安衛處長袁崇松、矽品精密環安衛處長莊欽傑，以及艾克爾、京元電子(2449)、南茂(8150)、華泰(2329)、欣銓(3264)、美商科磊等代表貴賓，共同完成宣誓儀式，代表機台安全白皮書正式頒布。

會中同步邀請產業專家與現場貴賓進行分享，分別為半導體及顯示器設備領導廠商，台灣應用材料資深經理黃崇琦，講述面對競爭的市場環境，機台技術快速推陳出新，但其防護性能及規範其實是最基本且重要的關鍵，提供使用者完善的安全保障，才能有更好的作業品質。而工安協會副秘書長黃建平，則分享透過虛擬實境技術，取代實體現場環境操作的實際應用，藉由沉浸式的模擬體驗，不僅能讓人員快速學習、獨立上線作業，在反覆操作演練下，提升工作的熟練與流暢度，落實全員訓練，讓職場環境、人員安全再升級。

經110年勞動檢查統計年報顯示，製造業災害以一般動力機械為大宗，意即工廠職災事件的發生，多數與機台的使用有關。日月光為了提升操作者在工作上的安全保障，於2021年由日月光投控發起，旗下高雄廠、中壢廠、矽品精密三間子公司共同合作展開封測機台安全白皮書編撰。內容針對產線機台推動源頭管理，結合「人、機、環境」三大面向，以預防、預警、應變的思維，導入機台本質安全設計與考量人因性危害預防，並由產官學界共同審閱內容，以符合封測產業所適用的共通、基礎規範版本，於今年(2023年)正式推出。

封測機台安全白皮書盤點並分析各項可能引發職業災害的原因，進行對策及預防研究，包含機台作動及設置、天災防範、源頭設計、使用守則等，經收斂彙整，訂定16個章節：「安全防護及緊急停機」、「製程排氣通風系統」、「濕製程設備」、「加熱設備」、「特殊氣體」、「火災防護」、「機械設計」、「地震保護」、「游離輻射」、「雷射」、「噪音與震動」、「人體工學/人因工程」、「電氣設計」、「使用手冊告示事項」、「安全上鎖掛牌與危害警告標示」、「自動化搬運系統安全衛生規範」，落實機台源頭本職安全，確保作業人員健康安全。